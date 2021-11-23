В регионах Азербайджана пройдет мониторинг недостроенных зданий - замминистра

БАКУ /Trend/ - В министерстве экономики Азербайджана создана рабочая группа по мониторингу недостроенных зданий в регионах.

Как сообщает Trend, об этом сказала во вторник заместитель министра экономики Азербайджана Севиндж Гасанова на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

По ее словам, средства, выделяемые из госбюджета на инвестиционные проекты, ежегодно утверждаются с сокращением.

"В связи с этим в министерстве экономики создана рабочая группа в расширенном составе. Будет пересмотрена подготовка государственных инвестиционных программ, проведен мониторинг всех недостроенных зданий и подготовлены соответствующие предложения. Финансирование строительства этих зданий предусматривается не только за счет госбюджета", - сказала Гасанова.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)