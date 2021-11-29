В Азербайджане состоялось расширенное заседание Оперативного штаба (ФОТО)

Экономика 29 ноября 2021 19:15 (UTC+04:00)
В Азербайджане состоялось расширенное заседание Оперативного штаба (ФОТО)

БАКУ / Trend / - Сегодня в Азербайджане под председательством премьер-министра, руководителя Оперативного штаба по борьбе с пандемией COVID-19 Али Асадова состоялось расширенное заседание Оперштаба.

Как сообщает Trend со ссылкой на Кабмин, на заседании была обсуждена текущая ситуация с пандемией - масштабы заражения, лечение больных, скорость вакцинации, результаты мониторинга по контролю за соблюдением требований особого карантинного режима.

Было подчеркнуто, что в период предстоящих новогодних праздников целесообразно усилить контроль за соблюдением правил особого карантинного режима.

На заседании также были обсуждены профилактические меры против нового омикрон-штамма коронавируса, а также даны поручения по проведению подготовительных работ.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)

В Азербайджане состоялось расширенное заседание Оперативного штаба (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане состоялось расширенное заседание Оперативного штаба (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане состоялось расширенное заседание Оперативного штаба (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане состоялось расширенное заседание Оперативного штаба (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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