В Азербайджане состоялось расширенное заседание Оперативного штаба (ФОТО)

БАКУ / Trend / - Сегодня в Азербайджане под председательством премьер-министра, руководителя Оперативного штаба по борьбе с пандемией COVID-19 Али Асадова состоялось расширенное заседание Оперштаба.

Как сообщает Trend со ссылкой на Кабмин, на заседании была обсуждена текущая ситуация с пандемией - масштабы заражения, лечение больных, скорость вакцинации, результаты мониторинга по контролю за соблюдением требований особого карантинного режима.

Было подчеркнуто, что в период предстоящих новогодних праздников целесообразно усилить контроль за соблюдением правил особого карантинного режима.

На заседании также были обсуждены профилактические меры против нового омикрон-штамма коронавируса, а также даны поручения по проведению подготовительных работ.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)