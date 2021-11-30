В Азербайджане произведено более 20 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего дня в Азербайджане произведено более 20 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус.

Как передает во вторник Trend, об этом сказала соучредитель завода Diamed Co Айтен Гулиева.

По ее словам, в Азербайджане в августе 2021 года на заводе по производству шприцев Diamed Co была запущена линия по производству ПЦР-тестов на коронавирус.

«Производственная мощность завода составляет шесть миллионов тестов в год. При этом суточное производство составляет 20 тысяч тестов», - сказала Гулиева.

Она отметила, что преимущество выпускаемых на заводе ПЦР-тестов заключается в их низкой цене.

«Местное производство ПЦР-тестов способствует падению цен на них и повысит их точность. Наши тесты позволяют получить результат в течение одного часа», - сказала Гулиева.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)