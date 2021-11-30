Азербайджан и Пакистан обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере промышленности (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Пакистан обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере промышленности.

Об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, сообщает во вторник Trend.

"Мы обменялись мнениями с министром оборонного производства Пакистана Зубайдой Джалал о перспективах развития сотрудничества между нашими странами в сфере промышленности, а также об участии пакистанских компаний в проектах на освобожденных территориях Азербайджана", - написал Джаббаров.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev