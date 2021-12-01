Измир /Trend/ - Завод "STAR" протестировал 28 различных видов сырой нефти.

Как сообщает Trend, об этом заявил глава Делового союза по переработке и нефтехимии SOCAR-Турция и генеральный директор Petкim Анар Мамедов на пресс-конференции для представителей медиа Азербайджана.

Он отметил, что сегодня завод покупает нефть в основном у Казахстана, России, Новрегии, а также у Туниса, Марокко и стран Средиземноморья.

"Есть более крупные покупатели нефти Азербайджана. С этой точки зрения переработка нефти Азербайджана на заводе STAR считается невыгодной", - сказал Мамедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)