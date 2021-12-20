В Азербайджане расширяется перечень разрешений для предпринимательской деятельности

Экономика 20 декабря 2021 12:11 (UTC+04:00)
В Азербайджане расширяется перечень разрешений для предпринимательской деятельности

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане расширяется перечень разрешений для предпринимательской деятельности, сообщает в понедельник Trend.

Это предусматривает законопроект о внесении поправки в закон «О лицензиях и разрешениях», который был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно законопроекту, в этот перечень включены регистрационное свидетельство резидента промышленного квартала и агропарка.

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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