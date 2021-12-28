Азербайджан с начала года импортировал почти 13 тыс. тонн чая
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Торговый оборот Бакинской фондовой биржи в 2021 г. достигнет рекордного значения - и.о. председателя правления
Планируются меры по повышению интереса к настольному теннису и в регионах Азербайджана - Шахин Мустафаев
Состоялось заседание, посвященное 5-летию деятельности Общественного объединения «Региональное развитие» (ФОТО/ВИДЕО)
На телеканале «Россия-1» показан репортаж о Президенте Ильхаме Алиеве и об Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО)
Учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева навестила новорождённого львенка в Бакинском зоологическом парке
Фонд YAŞAT отправил на лечение в Турцию еще 3 тяжелораненых участников 44-дневной Отечественной войны (ФОТО)
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Посол Рахман Мустафаев: В уходящем году отношения между Баку и Парижем развивались в крайне сложных, "штормовых" условиях (ИНТЕРВЬЮ)
В Музее Низами Гянджеви состоялась презентация проекта Gülüm romansı в честь 880-летия великого поэта (ВИДЕО, ФОТО)