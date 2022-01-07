Минтруда Азербайджана осуществляет электронный контроль за повышением заработной платы на местах до 300 манатов (версия 2)

изменен заголовок, добавлены подробности, первая версия опубликована в 12:33

БАКУ /Trend/ - Подсистема "Электронный трудовой договор" министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана осуществляет контроль в электронной форме за тем, чтобы сумма заработной платы в трудовых договорах указывалась не ниже минимальной (300 манатов), сообщили в пятницу Trend в ведомстве.

"Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отметил, что минимальная заработная плата в Азербайджане на начало 2019 года составляла 130 манатов, а за последние три года она выросла в 2,3 раза и достигла 300 манатов", - говорится в сообщении министерства.

В нем отмечается, что ведомство примет все необходимые меры для того, чтобы минимальная заработная плата работников на местах была не ниже 300 манатов.

"В связи с этим министерство будет принимать строгие меры контроля за тем, чтобы минимальная заработная плата на рабочих местах была не ниже установленной суммы в 300 манатов. Вся информация о трудовых договорах, а также о внесении изменений или расторжении договоров содержится в подсистеме "Электронный трудовой договор", что позволяет дистанционно отслеживать эти процессы", - сказал Бабаев, слова которого приводятся в сообщении.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev