Назван срок завершения строительства новой автодороги Баку– граница с Россией - Официально

Экономика 13 января 2022 13:14 (UTC+04:00)
Назван срок завершения строительства новой автодороги Баку– граница с Россией - Официально

БАКУ /Trend/ - Строительство новой автомобильной дороги Баку-Губа-граница с Россией планируется завершить до начала 2023 года.

Об этом сообщил Trend глава пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

Строительство новой автодороги, являющейся участком международного транспортного коридора "Север-Юг", началось в 2018 году. На сегодняшний день завершены работы по строительству ее первого участка протяженностью 30 километров. В настоящее время строится другой участок автодороги с 30-го по 90-й километр.

В то же время практически завершены работы по укладке асфальтового покрытия на участке автодороги с 90-го по 150-й километр.

После ввода дороги в эксплуатацию расстояние от Баку до границы с Россией сократится с 208 до 192 километров.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Мехрибан Гачайлы. Редактор: Константин Шапиро)

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