В ЦБ Азербайджана назвали приоритеты развития страхового сектора

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) считает цифровизацию в сфере страхования основным приоритетом развития этой отрасли.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции генеральный директор ЦБА Зия Алиев.

По его словам, в 2021 году рост страховых взносов составил 16 процентов. Эта динамика роста сохранилась даже в период пандемии коронавируса, отметил гендиректор.

"Мы прогнозируем, что рост продолжится и в будущем. В первую очередь надеемся на рост в сфере обязательного страхования. В то же время мы проводим работу по повышению информированности населения о страховании и страховых услугах. Цифровизация страховых услуг является одним из главных направлений развития нашей деятельности. Одной из главных наших целей на ближайшее время является регулирование цен на добровольные виды страхования", - сказал Алиев.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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