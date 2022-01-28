В Карабахе будет построена астрономическая станция

БАКУ /Trend/ - В Карабахе в ближайшем будущем будет построена новая астрономическая станция.

Как сообщает Trend, об этом заявил исполнительный директор Шамахинской астрофизической обсерватории Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), профессор Нариман Исмаилов.

По его словам, руководство НАНА поддержало предложение по строительству в Карабахе новой астрономической станции, установке современных роботизированных телескопов, созданию на территории обсерватории центрального космического полигона для изучения Земли посредством спутниковых наблюдений.

Эта работа станет важным шагом в деле трансформации Шамахинской астрофизической обсерватории в международный научный центр по изучению ближнего и дальнего космоса, сказал Исмаилов.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)