БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджана смогут ездить в Сербию без виз.

Как сообщает Trend, на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) 1 февраля был обсужден законопроект об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджана и Правительством Сербии о взаимной отмене визовых требований для владельцев общегражданских паспортов".

После обсуждения законопроект был поставлен на голосование и принят.

(Автор: Эльчин Мехтиев Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)