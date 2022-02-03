Планируется открытие Центра азербайджанской культуры в Венгрии
БАКУ /Trend/ - Планируется открытие в Будапеште Центра азербайджанской культуры, а в Баку - Центра венгерской культуры.
Как сообщает Trend, об этом говорилось в четверг на 8-м заседании совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии в Баку.
Сопредседатель комиссии от Азербайджана, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и сопредседатель комиссии от Венгрии, министр иностранных дел и торговли Петер Сиярто подчеркнули важность открытия подобных центров, способствующих развитию отношений между народами двух стран
Участники заседания приняли решение ускорить работы в этом направлении.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
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