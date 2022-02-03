Авиасообщение между Азербайджаном и Венгрией может быть возобновлено - Джейхун Байрамов

Экономика 3 февраля 2022 16:09 (UTC+04:00)
Авиасообщение между Азербайджаном и Венгрией может быть возобновлено - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Авиасообщение между Азербайджаном и Венгрией может быть возобновлено, а число рейсов - увеличено.

Как сообщает Trend, об этом заявил в четверг глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто в Баку.

По словам Байрамова, этот вопрос также обсуждался сегодня на его встрече с венгерским коллегой.

Между Азербайджаном и Венгрией подписано 46 соглашений и ожидается подписание еще 13 документов, отметил министр.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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