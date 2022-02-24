В Азербайджане выросло производство в обрабатывающей промышленности - министр

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в январе текущего года производство в обрабатывающей промышленности выросло на 30,5 процента по сравнению с январем 2021 года.

Как передает Trend, об этом написал в четверг на своей странице в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Создание новых производств и стимулирование предпринимательства укрепляют устойчивость экономики страны", - говорится в публикации.

(Автор: Назрин Исрафилова)