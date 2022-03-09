Названы сроки представления ВБ исследования по диагностическим системам Госкомстата Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Всемирный банк в июне 2022 года представит обновленные исследования диагностических систем Государственного комитета по статистике Азербайджана.
Как сообщили в среду Trend в Госкомстате, в связи с этим между сторонами ведутся обсуждения по использованию статистических данных комитета.
Кроме того, на основе данных Госкомстата планируется расширить сотрудничество между сторонами по ряду направлений, сказали в ведомстве.
Отметим, что девятого марта председатель Госкомстата Таир Будагов встретился с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьяном Молинеусом.
(Автор: Садраддин Агджаев)
Twitter: agdzhaev
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