Названы сроки представления ВБ исследования по диагностическим системам Госкомстата Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк в июне 2022 года представит обновленные исследования диагностических систем Государственного комитета по статистике Азербайджана.

Как сообщили в среду Trend в Госкомстате, в связи с этим между сторонами ведутся обсуждения по использованию статистических данных комитета.

Кроме того, на основе данных Госкомстата планируется расширить сотрудничество между сторонами по ряду направлений, сказали в ведомстве.

Отметим, что девятого марта председатель Госкомстата Таир Будагов встретился с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьяном Молинеусом.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev