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Официальный курс маната к мировым валютам на 18 мая

Экономика Материалы 18 мая 2022 09:15
Официальный курс маната к мировым валютам на 18 мая

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 18 мая 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,7904 маната соответственно, сообщает в среду Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на среду:

Валюты

Курс

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,7904

1 австралийский доллар

AUD

1,1914

1 аргентинский песо

ARS

0,0144

1 белорусский рубль

BYN

0,6186

1 бразильский реал

BRL

0,3442

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,1065

100 южнокорейских вон

KRW

0,1338

1 чешская крона

CZK

0,0725

100 чилийских песо

CLP

0,1997

1 китайский юань

CNY

0,2518

1 датская крона

DKK

0,2406

1 грузинский лари

GEL

0,5743

1 гонконгский доллар

HKD

0,2166

1 индийская рупия

INR

0,0219

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,1208

100 индонезийских рупий

IDR

0,0116

100 иранских риалов

IRR

0,0040

1 шведская крона

SEK

0,1708

1 швейцарский франк

CHF

1,7097

1 израильский шекель

ILS

0,5077

1 канадский доллар

CAD

1,3247

1 кувейтский динар

KWD

5,5417

1 казахский тенге

KZT

0,0039

1 кыргызский сом

KGS

0,0204

100 ливанских фунтов

LBP

0,1124

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3870

1 мексиканский песо

MXN

0,0851

1 молдавский лей

MDL

0,0894

1 египетский фунт

EGP

0,0929

1 норвежская крона

NOK

0,1754

100 узбекских сомов

UZS

0,0152

1 польский злотый

PLN

0,3846

1 российский рубль

RUB

0,0263

1 сингапурский доллар

SGD

1,2258

1 саудовский риал

SAR

0,4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2764

1 турецкая лира

TRY

0,1069

1 тайваньский доллар

TWD

0,0573

1 таджикский сомони

TJS

0,1362

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0575

100 японских йен

JPY

1,3170

1 новозеландский доллар

NZD

1,0794

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