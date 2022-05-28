Планируется предоставить дополнительные льготы предпринимателям в промпарках на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В промышленных парках, созданных на освобожденных территориях Азербайджана (Агдамский промпарк и промышленный парк "Экономическая зона Аразская долина"), планируется применить ряд дополнительных льгот.

Об этом сказал Trend председатель правления Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Эльшад Нуриев.

По его словам, согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 10 декабря 2021 года о некоторых мерах по ускорению экономического развития на освобожденных от оккупации территориях, предпринимателям, которые будут осуществлять там свою деятельность, будут предоставлены дополнительные льготы.

"Здесь речь идет о таможенных и налоговых льготах на импорт материалов, льготах, связанных с производственной деятельностью, более широким доступом к финансовым ресурсам и государственной поддержке. Такой пакет льгот готовится и будет передан в Кабинет министров для дальнейшего рассмотрения", - сказал Нуриев.

Он напомнил, что на сегодняшний день резиденты промышленных парков Азербайджана освобождены от налога на имущество, землю, прибыль и подоходного налога сроком на 10 лет.

Также, по словам председателя правления агентства, они освобождены от НДС на импорт машин, оборудования и сооружений для производственных целей сроком на семь лет.

"Будущие предприниматели промышленных парков на освобожденных территориях смогут воспользоваться как этими льготами, так и другими, которые сегодня разрабатываются", - добавил Нуриев.