На автодороге Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд в ближайшее время начнутся работы по асфальтированию (ФОТО)

ЗАНГИЛАН /Trend/ - Строительство автомобильной дороги Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд продолжается быстрыми темпами. В скором времени на ней начнутся работы по асфальтированию.

Об этом сообщил Trend инженер по проектам Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Эйюб Гусейнов.

По его словам, общая протяженность дороги, которая строится в соответствии с первой технической категорией, составит 123,6 километра.

"Первые 77 километров трассы будут иметь шесть полос, остальные 44,6 километра - четыре полосы движения. Соответственно, ширина земляного полотна на двух участках дороги составит 21,5 и 29,5 метра. Всего вдоль дороги предусмотрено строительство 415 искусственных сооружений. Строительство 135 из них уже завершено. Также предусмотрено строительство 20 мостов. Завершить строительство автодороги планируется к концу 2023 года. Также в скором времени начнутся работы по ее асфальтированию", - сказал Гусейнов.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)