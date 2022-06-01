...
  1. Главная
  2. Экономика

Минэкономики Азербайджана и МВФ обсудили стратегии экономического развития (ФОТО)

Экономика Материалы 1 июня 2022 16:34
Минэкономики Азербайджана и МВФ обсудили стратегии экономического развития (ФОТО)

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В министерстве экономики Азербайджана состоялась встреча с руководителем миссии Международного валютного фонда по Азербайджану Чадом Стейнбергом.

Как передает в среду Trend со ссылкой на минэкономики, на встрече была представлена информация об осуществляемых в Азербайджане антиифляционных мерах, Национальных приоритетах, Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы, работе, проводимой в направлении совершенствования управления на государственных предприятиях, а также управления в сфере государственной поддержки развития предпринимательства.

Стороны также обменялись мнениями о макроэкономических показателях Азербайджана и прогнозах на предстоящий период, проводимых реформах, влиянии глобальных вызовов на экономику.

Минэкономики Азербайджана и МВФ обсудили стратегии экономического развития (ФОТО)
Минэкономики Азербайджана и МВФ обсудили стратегии экономического развития (ФОТО)
Минэкономики Азербайджана и МВФ обсудили стратегии экономического развития (ФОТО)
Минэкономики Азербайджана и МВФ обсудили стратегии экономического развития (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости