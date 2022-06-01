Минэкономики Азербайджана и МВФ обсудили стратегии экономического развития (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В министерстве экономики Азербайджана состоялась встреча с руководителем миссии Международного валютного фонда по Азербайджану Чадом Стейнбергом.

Как передает в среду Trend со ссылкой на минэкономики, на встрече была представлена информация об осуществляемых в Азербайджане антиифляционных мерах, Национальных приоритетах, Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы, работе, проводимой в направлении совершенствования управления на государственных предприятиях, а также управления в сфере государственной поддержки развития предпринимательства.

Стороны также обменялись мнениями о макроэкономических показателях Азербайджана и прогнозах на предстоящий период, проводимых реформах, влиянии глобальных вызовов на экономику.