Промзоны способствуют расширению предпринимательской деятельности в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Промышленные зоны способствуют расширению предпринимательской деятельности в Азербайджане.

Об этом сказал Trend председатель правления Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Эльшад Нуриев.

По его словам, промзоны способствуют развитию эффективности бизнеса, созданию высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, снижают зависимость от нефти и газа, повышают занятость населения.

"Хочу отметить, что одним из важнейших направлений экономической политики, проводимой Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, является развитие промышленности, в особенности ненефтяной. В числе других направлений особое внимание уделяется эффективному использованию имеющихся природных и экономических ресурсов, росту промышленного производства, созданию новых предприятий. Кроме того, сегодня осуществляются системные и ориентированные на результат меры по созданию продукции с добавочной стоимостью, применяются современные технологии. Особое значение приобретает применение прогрессивных механизмов в соответствии с требованиями экономического развития новой эпохи, создание индустриальных зон (технопарков)", - сказал Нуриев.

Он напомнил, что в целях совершенствования управления промзонами в прошлом году при министерстве экономики Азербайджана было создано Агентство по развитию экономических зон.

"Деятельность нашего агентства охватывает шесть промышленных зон в Сумгайыте, Пираллахи, Мингячевире, Гарадаге, Агдаме, Джебраиле, а также промышленный парк "Экономическая зона Аразская долина". Также в ведении нашего агентства находятся четыре промышленных района: Сабирабадский, Масаллинский, Нефтчалинский, Гаджигабульский и 51 агропарк", - сказал Нуриев.