Отмечается значительный рост доходов бюджета Азербайджана - замминистра

БАКУ /Trend/ - В бюджете Азербайджана в связи с ростом цен на нефть отмечается значительный рост доходов.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказал заместитель министра финансов Азер Байрамов на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его мнению, эта тенденция до конца года сохранится.

"Мы делаем определенные прогнозы по инфляции, однако ее рост в значительной степени связан с импортом. В связи с проводимыми Государственной налоговой службой реформами мы ожидаем номинального роста ВВП. В то же время выражаю уверенность, что ГНС обеспечит субъектов предпринимательской деятельности новыми кассовыми аппаратами. Реализация этого проекта поспособствует созданию в будущем новых инструментов поощрения предпринимательства", - сказал Байрамов.

Замминистра подчеркнул, что работа, проводимая в экономическом секторе, приносит позитивные результаты.

"Считаю, что проводимая работа поспособствует дальнейшему увеличению доходов бюджета, формированию законодательной базы, обеспечению прозрачности ведения бизнеса", - добавил он.