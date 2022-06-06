В Азербайджане продолжается строительство дороги Шюкюрбейли-Джабраил-Гадрут (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов Азербайджана ускоренными темпами продолжается строительство автомобильной дороги Шюкюрбейли-Джабраил-Гадрут, являющейся одним из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых по поручению главы государства.

Как сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог Азербайджана, протяженность дороги составит 39,7 километра. Четырехполосная дорога строится в соответствии с первой технической категорией.

В настоящее время завершаются укладка асфальтобетонного покрытия и строительство искусственных сооружений на 14-километровом участке дороги. На 25,7-километровом участке выполняются работы по строительству дорожного полотна шириной 21,5 метра в соответствии с I техническим классом.

Строительные работы выполнены на 85% по 37 круглым водопропускным трубам на территории, на 95% - по 9 другим водопроводам, на 93% - по 7 подземным переходам с целью снижения негативного воздействия строительства на окружающую среду, в том числе фауну, и на 80% - по резервным переходам.

Также продолжается строительство шести автомобильных мостов. Строительство мостов на 2,19 и 39 км уже близится к завершению. Один из мостов будет построен на пересечении с магистральной автомобильной дорогой коридор Гаджигабул-Миндживан-Зангезурский коридор.