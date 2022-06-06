Снижен размер льготы для пассажиров авиарейсов Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление «О предоставлении льгот для пассажиров рейсов Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку».

Как сообщает в понедельник Trend, внесены изменения в постановление №210 от 27 декабря 2007 года.

С сегодняшнего дня размер скидки для каждого пассажира, являющегося гражданином Азербайджана, снижен до 10 манатов. Отметим, что ранее это были 20 манатов.

Таким образом, стоимость авиабилета по маршрутам Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку устанавливается в размере 60 манатов.