Великобритания является стратегическим партнером Азербайджана в области "зеленой" энергетики - министр

БАКУ /Trend/ - Великобритания является стратегическим партнером Азербайджана в области "зеленой" энергетики.

Как сообщает во вторник Trend, об этом написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

“На заседании Межправительственной комиссии мы рассмотрели наше долгосрочное стратегическое партнерство с Великобританией в области энергетики как важный вклад в реализацию энергетической устойчивости и повестки дня в области "зеленой" энергетики”, - написал министр.

Он также отметил, что пятое заседание Азербайджано-Британской Совместной Межправительственной комиссии стало платформой для оценки новых возможностей в области энергетики, инвестиций, цифровой экономики, инфраструктуры, здравоохранения, образования, сельского хозяйства и разминирования для укрепления образцового экономического партнерства на Южном Кавказе, основанного на энергетике.

Twitter: @mariiiakhm