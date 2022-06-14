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Великобритания является стратегическим партнером Азербайджана в области "зеленой" энергетики - министр

Экономика Материалы 14 июня 2022 16:43
Великобритания является стратегическим партнером Азербайджана в области "зеленой" энергетики - министр

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Великобритания является стратегическим партнером Азербайджана в области "зеленой" энергетики.

Как сообщает во вторник Trend, об этом написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

“На заседании Межправительственной комиссии мы рассмотрели наше долгосрочное стратегическое партнерство с Великобританией в области энергетики как важный вклад в реализацию энергетической устойчивости и повестки дня в области "зеленой" энергетики”, - написал министр.

Он также отметил, что пятое заседание Азербайджано-Британской Совместной Межправительственной комиссии стало платформой для оценки новых возможностей в области энергетики, инвестиций, цифровой экономики, инфраструктуры, здравоохранения, образования, сельского хозяйства и разминирования для укрепления образцового экономического партнерства на Южном Кавказе, основанного на энергетике.

Twitter: @mariiiakhm

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