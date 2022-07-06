Товарооборот между Азербайджаном и Турцией вырос за год более чем на треть

БАКУ /Trend/ - В январе - мае 2022 года товарооборот между Азербайджаном и Турцией вырос на 31,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,45 миллиарда долларов.

Об этом, как сообщает в среду Trend, сказал глава Азербайджанского агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

По его словам, порядка 100 заявок (из 1,2 тысячи) на работу на освобожденных территориях приходятся на долю турецких компаний.

"До сегодняшнего дня турецкие компании реализовали в Азербайджане 300 госпроектов стоимостью до 17 миллиардов долларов. Торговые отношения между нашими странами динамично развиваются, и я считаю, что число заинтересованных турецких компаний вырастет еще больше", - сказал Абдуллаев.

Он напомнил, что в 2021 году азербайджанский экспорт товаров в Турцию вырос на 12 процентов - до 4,7 миллиарда долларов.