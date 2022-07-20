Сколько стран граждане Азербайджана могут посетить без виз?

БАКУ /Trend/ - Опубликованы данные индекса паспортов мира от компании Henley & Partners, передает в среду Trend со ссылкой на компанию.

Согласно рейтингу, граждане Азербайджана могут посещать без визы 70 стран.

Последние результаты индекса паспортов мира от Henley & Partners демонстрируют самый большой разрыв в возможностях для безвизовых путешествий с периода начала подготовки этого рейтинга 17 лет назад.

Граждане Японии отныне могут въезжать в 193 пункта назначения без визы. Афганистан, занявший последнюю позицию рейтинга, отстает от Японии на 166 пунктов назначения.

Сингапур и Южная Корея делят второе место: граждане этих стран могут посетить 192 пункта назначения без визы.