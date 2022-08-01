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Подписаны меморандумы между Агентством по развитию экономических зон Азербайджана и узбекскими ассоциациями (ФОТО)

Экономика Материалы 1 августа 2022 17:31 (UTC +04:00)
Подписаны меморандумы между Агентством по развитию экономических зон Азербайджана и узбекскими ассоциациями (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Подписаны меморандумы между Агентством по развитию экономических зон Азербайджана и узбекскими ассоциациями.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«В рамках 11-го заседания азербайджано-узбекской межправительственной комиссии были подписаны меморандумы между Агентством по развитию экономических зон и Ассоциацией "Узбекипаксаноат", а также между Агентством по развитию экономических зон и Ассоциацией "Узтекстильпром", - говорится в публикации.

Подписаны меморандумы между Агентством по развитию экономических зон Азербайджана и узбекскими ассоциациями (ФОТО)
Подписаны меморандумы между Агентством по развитию экономических зон Азербайджана и узбекскими ассоциациями (ФОТО)
Подписаны меморандумы между Агентством по развитию экономических зон Азербайджана и узбекскими ассоциациями (ФОТО)
Подписаны меморандумы между Агентством по развитию экономических зон Азербайджана и узбекскими ассоциациями (ФОТО)
Подписаны меморандумы между Агентством по развитию экономических зон Азербайджана и узбекскими ассоциациями (ФОТО)
Подписаны меморандумы между Агентством по развитию экономических зон Азербайджана и узбекскими ассоциациями (ФОТО)
Подписаны меморандумы между Агентством по развитию экономических зон Азербайджана и узбекскими ассоциациями (ФОТО)
Подписаны меморандумы между Агентством по развитию экономических зон Азербайджана и узбекскими ассоциациями (ФОТО)
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