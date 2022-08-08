Микаил Джаббаров назвал удельный вес промзон в производстве ненефтяной продукции

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии 2022 года продукция, произведенная в промышленных зонах Азербайджана на сумму 1,3 миллиарда манатов, была экспортирована более чем в 50 стран мира.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.

"В первом полугодии 2022 года удельный вес промышленных зон в производстве ненефтяной продукции составил 14,9 процента, а в ненефтяном экспорте - 33,1 процента (543,9 миллиона манатов)", - говорится в публикации.

Twitter: @mariiiakhm