БАКУ /Trend/ - Российский Газпромбанк по итогам 2022 года ожидает снижения трансферта из Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) в госбюджет.

Об этом сказала Trend заместитель начальника департамента анализа рыночной конъюнктуры российского Газпромбанка Гульнара Хайдаршина.

По ее словам, в нынешнем году трансферт в госбюджет из SOFAZ запланирован на уровне 12,7 миллиарда манатов, или 7,5 миллиарда долларов (увеличен на 4,1 процента по сравнению с планом на 2021 год), а в январе – июле было продано три миллиарда долларов, или 39,3 процента запланированного объема. В оставшиеся пять месяцев среднемесячный объем продаж может составить порядка 909 миллионов долларов.

"Таким образом, возможное увеличение продаж валюты в ближайшие месяцы все также может быть связано с графиком бюджетных расходов. Мы не исключаем, что этот трансферт по итогам года будет по факту ниже запланированного уровня", - сказала Хайдаршина.

Она также отметила, что динамика объемов продаж валюты SOFAZ в июле по-прежнему преимущественно определялась графиком финансирования бюджетных расходов в соответствии с ранее утвержденными планами.

"Ситуация на внутреннем валютном рынке остается стабильной, а азербайджанский регулятор не видит рисков для стабильности национальной валюты в этом или следующем году. При этом поддержку манату оказывают высокие цены на углеводороды", - подчеркнула Хайдаршина.

Представитель банка напомнила, что Азербайджан обладает достаточными ресурсами для поддержания стабильного валютного курса, являясь одной из наиболее обеспеченных международными резервами стран СНГ.

Отметим, что на первое июля 2022 года международные резервы Азербайджана, с учетом активов SOFAZ, оценивались на уровне более 54,2 миллиарда долларов и были близки к 100 процентам ВВП (оценочное значение с учетом его роста на 5,6 процента в 2021 году), обеспечивая при этом покрытие 51,2 месяца импорта.