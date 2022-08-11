Азербайджан, Иран и Россия обсудят диверсификацию маршрутов международного коридора Север-Юг – посол (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время состоится трехстороннее заседание с участием иранских, азербайджанских и российских официальных лиц для обсуждения вопросов диверсификации маршрутов международного коридора Север-Юг.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави в ходе ознакомления с реализуемыми между Ираном и Азербайджаном совместными проектами в иранской Астаре.

По словам Мусави, на данном заседании также будут рассмотрены вопросы транзита и таможни между тремя странами.

Он отметил, что иранская Астара является одним из основных и важных участков международного коридора Север-Юг. С завершением работ в рамках проектов, реализуемых в Астаре, региональное и международное значение этого участка коридора возрастет еще больше.

Посол Ирана отметил, что в связи с этими проектами и другими транзитными вопросами в ближайшее время также состоится встреча министра дорог и градостроительства Ирана и министра цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Следует отметить, что в рамках проектов между Ираном и Азербайджаном строится железнодорожный терминал в иранской Астаре. Часть этого железнодорожного терминала уже сдана в эксплуатацию. Кроме того, 25 января был заложен фундамент нового моста через Астарачай на ирано-азербайджанской границе. Мост будет трехпролетным, его длина составит 97,5 метра, ширина - 30,5 метра. На мосту с четырьмя полосами движения дополнительно предусмотрено создание еще двух полос, а также двух пешеходных переходов шириной 2,5 метра.

На основании межправительственного соглашения, подписанного 12 сентября 2000 года между Россией, Ираном и Индией, был заложен фундамент транспортного коридора Север-Юг. Ряд стран (Азербайджан, Беларусь, Болгария, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Оман, Россия, Таджикистан, Турция, Украина) ратифицировали данное соглашение. Целью создания коридора является сокращение сроков доставки грузов из Индии в Россию, а также в Северную и Западную Европу. Целью создания коридора является сокращение сроков доставки грузов из Индии в Россию, а также в Северную и Западную Европу (время доставки по текущему маршруту составляет более шести недель, а через коридор Север-Юг оно будет составлять три недели). Для соединения "Азербайджанских железных дорог" с сетью железных дорог Ирана в рамках коридора 6 марта 2019 года была сдана в эксплуатацию железная дорога Казвин-Решт (175 км). Также должна быть построена железная дорога Решт – Астара (167 км).

(Перевод: Фидан Мустафаева)