В Азербайджане обнародованы результаты мониторинга энергетических напитков

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана продолжает меры в области обеспечения продовольственной безопасности и защиты прав потребителей.

Как сообщили Trend в среду в агентстве, в ходе мониторингов, проводимых в торговых сетях, были взяты образцы энергетических и других напитков, производимых в стране или импортируемых, и проведены лабораторные исследования.

По результатам исследований было установлено, что "Pit bull" производства ОАО "A+ Co" не является энергетическим напитком. Кроме того, по результатам исследований, не являются энергетическими напитками "Mohito Fresh" производства АО МПБК "Очаково"; "Fresco" (мохито клубника) производства ООО "Megapak"; "Boom" (cherry) производства "Boom Group" Ltd; "Jaquar" производства "United Botling Group"; "Jara" (moxito) производства "Berg Food" Gmbh; "Berg glukose" производства "Berg Food" Gmbh; "Jara" производства Berg Food Gmbh; "Bizon" производства ООО "Avrora" и ООО "Berg Energy"; "Hell" компании "Hell Energy" Ltd, импортируемый ООО "Aztrade", за исключением "Hell classic night"; "Full Original нового поколения" производства ОАО "A+ Co"; "Gorilla" производства "Moskva Brewing Company".

Агентство отмечает, что вышеперечисленные напитки являются безалкогольными прохладительными напитками, и на упаковке этих продуктов не должно быть надписей, нарушающих права потребителей и вводящих их в заблуждение, указывая на то, что это энергетические напитки. В рамках законодательства в отношении предприятий-импортеров или производителей этих продуктов принимаются меры.

(Перевод: Нубар Кулузаде)