В Азербайджане прошел очередной аукцион по приватизации госимущества

БАКУ /Trend/ - 13 сентября Государственная служба по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана провела очередной аукцион по приватизации госимущества, сообщает Trend в среду со ссылкой на минэкономики.

По данным ведомства, по итогам торгов были приватизированы 20 транспортных средств.

Продажа транспортных средств японского производства вызвала большой интерес. Предложение на один из автомобилей значительно превысило стартовую цену. Так, автомобиль марки "Honda Accord" при стартовой цене в 8 000 манатов был приобретен за 20 000 манатов. Автомобиль марки "Toyota Camry" при стартовой цене в 8 000 манатов был приобретен за 15 700 манатов.

Напомним, что следующие аукционы по приватизации госсобственности состоятся 27 сентября, 4 и 11 октября.