В Азербайджане ограничена лицензия одного из страховщиков по продаже полисов ОСАГО

БАКУ /Trend/ - Бюро обязательного страхования Азербайджана ограничило лицензию ОАО "Azsıgorta" в части продажи полисов ОСАГО, сказали в понедельник Trend в бюро.

По данным источника, в связи с этим оформление обязательного страхования автогражданской ответственности компанией Azsıgorta прекращено.

Отметим, что Центральный банк Азербайджана аннулировал разрешение компании "Azsıgorta" на продажу ОСАГО на основании добровольного заявления в соответствии со статьей 105.1.1 закона «О страховой деятельности».

"Несмотря на то, что ОАО прекратило выдачу новых полисов ОСАГО, компания обязуется исполнить обязательства перед своими клиентами по ранее заключенным договорам", - сказали в бюро.