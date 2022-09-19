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В Азербайджане ограничена лицензия одного из страховщиков по продаже полисов ОСАГО

Экономика Материалы 19 сентября 2022 10:46 (UTC +04:00)
В Азербайджане ограничена лицензия одного из страховщиков по продаже полисов ОСАГО

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Бюро обязательного страхования Азербайджана ограничило лицензию ОАО "Azsıgorta" в части продажи полисов ОСАГО, сказали в понедельник Trend в бюро.

По данным источника, в связи с этим оформление обязательного страхования автогражданской ответственности компанией Azsıgorta прекращено.

Отметим, что Центральный банк Азербайджана аннулировал разрешение компании "Azsıgorta" на продажу ОСАГО на основании добровольного заявления в соответствии со статьей 105.1.1 закона «О страховой деятельности».

"Несмотря на то, что ОАО прекратило выдачу новых полисов ОСАГО, компания обязуется исполнить обязательства перед своими клиентами по ранее заключенным договорам", - сказали в бюро.

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