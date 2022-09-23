В Узбекистане по инициативе MÜSİAD прошел турецко-узбекский деловой форум (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе Ассоциации независимых промышленников и бизнесменов Турции (MÜSİAD) в Узбекистане прошел турецко-узбекский деловой форум.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщили TurkicWorld в MÜSİAD.

В форуме, наряду с турецкими и узбекскими бизнесменами, приняли участие президент MÜSİAD Махмут Асмалы, посол Турции в Узбекистане Сердар Келебек, помощник главы Торгово-промышленной палаты Узбекистана Ислом Жасимов и глава MÜSİAD в Узбекистане Олган Бекар.

После форума Махмут Асмалы посетил турецкие компании, входящие в состав "MÜSİAD Узбекистан", ознакомился с информацией о проектах.

«Состоялось ознакомление с проектом "Nest One", который является одной из крупнейших инвестиций Ташкента, и информацией о проделанной работе», - сказал он.

Член "MÜSİAD Узбекистан", руководитель компании Koç İnşaat Юсуф Сарыкоч также предоставил информацию о работе и проектах в регионе. Затем вместе с членами MÜSİAD состоялось посещение Комплекса Хазрати Имам.

(Перевод: Фидан Мустафаева)