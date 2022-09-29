В Азербайджане предпринимателям будут предоставлены возможности бизнес-инкубатора

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предпринимателям будет представлен бизнес-инкубатор.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в недавно разработанном законопроекте "О развитии микро -, малого и среднего предпринимательства", который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Так, согласно законопроекту, резидентами бизнес-инкубатора считаются субъекты, желающие начать или только начавшие предпринимательскую деятельность, заключившие с бизнес-инкубатором договор на оказание инкубационных услуг. Бизнес-инкубатор обеспечивает предоставление резиденту услуг по поиску деловых партнеров и получению финансовых ресурсов, управлению, кадровой подготовке, маркетингу, аренде, лизингу и другие услуги поддержки.

Бизнес-инкубаторы могут быть многопрофильными или специализированными, в зависимости от их целевого назначения.

(Перевод: Нубар Кулузаде)