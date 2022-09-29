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Азербайджан расширил географию автоматического обмена страновыми и финотчетами

Экономика Материалы 29 сентября 2022 15:43 (UTC +04:00)
Азербайджан расширил географию автоматического обмена страновыми и финотчетами

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Государственная налоговая служба (ГНС) при министерстве экономики Азербайджана расширила географию автоматического обмена страновыми и финансовыми отчетами.

Как сообщили в четверг Trend в ГНС, автоматический обмен финансовой отчетностью налажен со 116 странами, а обмен страновыми отчетами - с 91 страной.

Отметим, что Азербайджан присоединился к договоренностям об автоматическом обмене информацией о финансовых отчетах в 2017 году, а к многостороннему соглашению об обмене страновыми отчетами - в 2021 году.

"На первом этапе автоматический обмен финансовой отчетностью был налажен с 90 странами, далее их число достигло 99. Обмен страновыми отчетами был налажен на первом этапе с 89 странами", - говорится в сообщении ГНС.

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