Азербайджан расширил географию автоматического обмена страновыми и финотчетами

БАКУ /Trend/ - Государственная налоговая служба (ГНС) при министерстве экономики Азербайджана расширила географию автоматического обмена страновыми и финансовыми отчетами.

Как сообщили в четверг Trend в ГНС, автоматический обмен финансовой отчетностью налажен со 116 странами, а обмен страновыми отчетами - с 91 страной.

Отметим, что Азербайджан присоединился к договоренностям об автоматическом обмене информацией о финансовых отчетах в 2017 году, а к многостороннему соглашению об обмене страновыми отчетами - в 2021 году.

"На первом этапе автоматический обмен финансовой отчетностью был налажен с 90 странами, далее их число достигло 99. Обмен страновыми отчетами был налажен на первом этапе с 89 странами", - говорится в сообщении ГНС.