Электронный сервис ГТК Азербайджана упростит ввоз в страну автомобилей

БАКУ /Trend/ - Новый электронный сервис Государственного таможенного комитета Азербайджана упростит процесс ввоза в страну автотранспортных средств.

Как сообщили в четверг Trend в ГТК, новый сервис позволит до ввоза в страну автотранспортного средства получить информацию о соответствии экологической норме Евро-4.

"Гражданам достаточно обратиться в таможенный орган в режиме онлайн через портал E-Customs или мобильное приложение Smart Customs и представить соответствующую информацию. Правильность составления заявления и других документов, направленных в таможенный орган, проверяется в режиме онлайн, а сертификат соответствия автотранспортного средства экологическим нормам Евро-4 направляется в "личный кабинет" гражданина в установленный законом срок", - сказали в ГТК.

В госкомитете отметили, что данное новшество облегчит процессы пересечения границы, а также повысит прозрачность в этой сфере и устранит очереди.