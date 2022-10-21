БАКУ /Trend/ - Азербайджан присоединился к еще одному международному документу.

Как сообщает в пятницу Trend, на состоявшемся сегодня заседании парламента Азербайджана был вынесен на обсуждение законопроект Азербайджанской Республики о присоединении к дополнительному протоколу "Об электронных товарно-транспортных перевозках" Конвенции "О международном договоре перевозки грузов" .

Было отмечено, что присоединение Азербайджана к этому документу откроет дополнительные возможности в сфере международных грузоперевозок.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят.

(Перевод: Фидан Мустафаева)