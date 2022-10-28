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Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования местного производства

Экономика Материалы 28 октября 2022 17:48 (UTC +04:00)
Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования местного производства

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Фонд развития предпринимательства Азербайджана, одной из главных целей которого является стимулирование местного производства и бизнеса, предоставил льготный кредит.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.

"Фонд развития предпринимательства Азербайджана выделил льготный кредит на сумму 190 тысяч манатов компании ООО "Turkuaz Cosmetic". Стимулирование предпринимательства и поддержка отечественного производства открывают новые возможности для функционирования бизнеса", - говорится в публикации.

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