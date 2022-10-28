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Счетная палата направила в парламент заключение о госбюджете Азербайджана (ФОТО)

Экономика Материалы 28 октября 2022 19:36 (UTC +04:00)
Счетная палата направила в парламент заключение о госбюджете Азербайджана (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Под руководством председателя Счетной палаты Азербайджана Вугара Гюльмамедова состоялось заседание коллегии в расширенном составе.

Как сообщили в пятницу Trend в Счетной палате, были рассмотрены и после детального обсуждения утверждены заключения по проектам "Государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год", "Бюджета Государственного фонда социальной защиты на 2023 год" и "Бюджета Фонда страхования от безработицы на 2023 год" и принято решение об их направлении в Милли Меджлис (парламент).

Далее были рассмотрены текущие вопросы повестки заседания, связанные с деятельностью Счетной палаты.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Счетная палата направила в парламент заключение о госбюджете Азербайджана (ФОТО)
Счетная палата направила в парламент заключение о госбюджете Азербайджана (ФОТО)
Счетная палата направила в парламент заключение о госбюджете Азербайджана (ФОТО)
Счетная палата направила в парламент заключение о госбюджете Азербайджана (ФОТО)
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