Счетная палата направила в парламент заключение о госбюджете Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Под руководством председателя Счетной палаты Азербайджана Вугара Гюльмамедова состоялось заседание коллегии в расширенном составе.

Как сообщили в пятницу Trend в Счетной палате, были рассмотрены и после детального обсуждения утверждены заключения по проектам "Государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год", "Бюджета Государственного фонда социальной защиты на 2023 год" и "Бюджета Фонда страхования от безработицы на 2023 год" и принято решение об их направлении в Милли Меджлис (парламент).

Далее были рассмотрены текущие вопросы повестки заседания, связанные с деятельностью Счетной палаты.

(Перевод: Нубар Кулузаде)