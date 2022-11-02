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Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования местного производства

Экономика Материалы 2 ноября 2022 17:29 (UTC +04:00)
Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования местного производства

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Фонд развития предпринимательства Азербайджана, одной из главных целей которого является стимулирование местного производства и бизнеса, предоставил льготный кредит ООО "Quba Ting".

Как сообщает в среду Trend, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.

"Фонд развития предпринимательства Азербайджана выделил льготный кредит на сумму 200 тысяч манатов ООО "Quba Ting". Инновационная деятельность в современных условиях является одним из основных факторов развития сельского хозяйства", - говорится в публикации.

Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования местного производства
Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования местного производства
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