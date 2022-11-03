В Азербайджане на предоставление образовательных кредитов предусмотрены дополнительные средства

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на следующий год из государственного бюджета на предоставление студенческих образовательных кредитов планируется выделить 8 миллионов манатов.

Как сообщает в четверг Trend, это отражено в проекте по государственному и обзорному бюджетам Азербайджанской Республики на 2023 год.

В документе отмечается, что с учетом средств, выделенных в 2021 и 2022 годах, в целом пакет ресурсов Фонда студенческих образовательных кредитов составит 110 миллионов манатов.

Напомним, что законопроект "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год" 24 октября поступил в Милли Меджлис.

В целом доходы государственного бюджета на 2023 год прогнозируются в размере 30,7 миллиарда манатов, что на 5,2 процента больше, чем в 2022 году, и на 16,4 процента больше, чем в 2021 году, что является самым высоким показателем за всю историю страны.

(Перевод: Нубар Кулузаде)