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ЦБ Азербайджана будет стремиться к продолжению политики стабильного курса и в следующем году - председатель

Экономика Материалы 3 ноября 2022 15:49 (UTC +04:00)
ЦБ Азербайджана будет стремиться к продолжению политики стабильного курса и в следующем году - председатель

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана будет стремиться к продолжению политики стабильного курса и в следующем году, и сделает все возможное для обеспечения этой стабильности.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель Центробанка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения государственного бюджета на 2023 год.

Он отметил, что основной политикой Центробанка является денежно-кредитная политика.

"Наш мандат заключается в обеспечении макроэкономической стабильности, стабильности цен. Курсовой режим является частью нашей денежно-кредитной политики", - сказал председатель Центробанка.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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