В Азербайджане будет представлено исследование по разработке и применении водорода

БАКУ /Trend/ - При поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) ведутся работы по разработке водородной стратегии в Азербайджане.

Как передает Trend, об этом в интервью журналу LGP News сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов.

По его словам, межведомственная рабочая группа для разработки стратегии была создана в прошлом году.

"При поддержке ЕБРР консалтинговая компания Advision участвует в разработке "Исследования рынка низкоуглеродной водородной экономики" для Азербайджана. Данный проект состоит из отчета по стране и тематических исследований по водороду. Отчет по стране охватывает текущий и будущий спрос, существующее и прогнозируемое производство, анализ затрат на производство водорода, политический, нормативный и финансовый контекст, а также оценку возможностей экспорта низкоуглеродного водорода на энергетические рынки", - сказал он.

Как отметил Солтанов, консалтинговая фирма подготовит тематические исследования по применению водорода и представит их рабочей группе к концу 2022 года.

"Мы считаем, что существует экономическая основа для производства и экспорта "зеленого" водорода. Поэтому в будущем появится больше возможностей для всей цепочки создания стоимости при разработке водорода, поскольку мы видим, что наши партнеры из ЕС также внедряют различные инициативы по поддержке производства и использования водорода. В настоящее время мы также изучаем, смогут ли существующие национальные и международные газопроводные сети транспортировать определенную смесь водорода", - подчеркнул замминистра.

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