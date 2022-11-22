Парламент Азербайджана обсудит во II чтении бюджет госфонда соцзащиты на 2023 г.

БАКУ /Trend/ - Законопроект о бюджете Государственного фонда социальной защиты населения Азербайджана (ГФСЗ) на 2023 год рекомендован ко второму чтению на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Как сообщает во вторник Trend, на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству 22 ноября был рассмотрен законопроект о бюджете госфонда на 2023 год.

Согласно проекту, общие расходы госфонда в следующем году прогнозируются в размере 6 263,97 миллиона манатов. На 2022 год эти расходы прогнозируются в размере 5 606,27 миллиона манатов.

После обсуждений проект был вынесен на голосование и рекомендован на пленарное заседание во втором чтении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)