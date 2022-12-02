Назван планируемый рост перевалки грузов через Бакинский порт

БАКУ /Trend/ - С реализацией второй фазы строительства Бакинского порта, годовые мощности перевалки грузов достигнут

до 25 миллионов тонн в год.

Об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов в пятницу в ходе церемонии открытия проекта «Поддержка совершенствования операционных возможностей Бакинского порта и реализация концепции «Зеленый порт», передает Trend.

По его словам, на сегодня годовая мощность перевалки через наш порт составляет 15 миллионов тонн в год, при этом общий объем грузоперевозок Азербайджана выросла на 75 процентов за последние годы.

Замминистра отметил, что роль Азербайджана в международной транспортировке грузов значительно выросла.

"Продолжаются инвестиции в развитие железнодорожных и автомобильных перевозок. Также ведется активная работа на освобожденных от оккупации землях. В этом плане я бы хотел отметить строительство дороги Горадиз-Агбенд, которое планируется завершить к концу следующего года", - сказал Гумматов.

Он также подчеркнул сотрудничество с ЕС, отметив, что совместный с ЕС проект по безопасности дорожного движения уже реализуется.