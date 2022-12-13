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Агентство по развитию МСБ и Ассоциация страховщиков Азербайджана обсудили сотрудничество

Экономика Материалы 13 декабря 2022 22:46 (UTC +04:00)
Агентство по развитию МСБ и Ассоциация страховщиков Азербайджана обсудили сотрудничество

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными структурами в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив, сообщили во вторник Trend в агентстве.

Как отмечается, председатель правления агентства Орхан Мамедов встретился с исполнительным директором Ассоциации страховщиков Азербайджана Эльмаром Мирсалаевым.

На встрече были обсуждены вопросы развития страхового рынка в Азербайджане, заинтересованности МСБ в этой сфере, возможности совместного сотрудничества между агентством и ассоциацией.

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