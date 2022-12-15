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Обзор цен в бакинских ресторанах на новогоднюю ночь

Экономика Материалы 15 декабря 2022 14:44 (UTC +04:00)
Обзор цен в бакинских ресторанах на новогоднюю ночь

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В преддверии новогодних праздников столичные рестораны предлагают развлекательную программу в новогоднюю ночь.

Сотрудник Trend изучил расценки в ресторанах Баку на этот период.

Так, стоимость места на одного человека в ресторане Teleqüllə в новогоднюю ночь составляет 170 манатов.

В семейном ресторане Cratos цены на посадочные места варьируют: за столом это 150 манатов, на диване - 250 манатов.

В ресторане "Çayki" стоимость места на одного человека обойдется в 300 манатов, в Baku Castle - 100 манатов на человека.

Празднование Нового года в семейном ресторане Darçın также обойдется в 100 манатов на человека.

Цены в ресторане Zeyd на двоих в этот период варьируют в пределах 200-300 манатов в зависимости от меню - национальной или европейской кухни.

Следует отметить, что во время исследования выяснилось, что большинство мест в ресторанах в новогоднюю ночь уже забронировано.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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