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Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования отечественного производства

Экономика Материалы 26 декабря 2022 17:07 (UTC +04:00)
Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования отечественного производства

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Фонд развития предпринимательства Азербайджана, одной из главных целей которого является стимулирование местного производства и бизнеса, предоставил льготный кредит компании " AqriBioEkoTexa".

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в публикации Министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Twitter.

"В рамках мер поддержки местного производства Фонд развития предпринимательства предоставил ООО " AqriBioEkoTex" льготный кредит в размере 440 тысячи манатов для финансирования проекта развития производства биотехнологической продукции в направлении поддержки сфер бизнеса", - говорится в публикации.

Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования отечественного производства
Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования отечественного производства
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