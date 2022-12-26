Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования отечественного производства

БАКУ /Trend/ - Фонд развития предпринимательства Азербайджана, одной из главных целей которого является стимулирование местного производства и бизнеса, предоставил льготный кредит компании " AqriBioEkoTexa".

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в публикации Министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Twitter.

"В рамках мер поддержки местного производства Фонд развития предпринимательства предоставил ООО " AqriBioEkoTex" льготный кредит в размере 440 тысячи манатов для финансирования проекта развития производства биотехнологической продукции в направлении поддержки сфер бизнеса", - говорится в публикации.